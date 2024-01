El tortell, la gran estrella el dia de Reis

El tortell és, sens dubte, la gran estrella a les taules de totes les llars catalanes el dia de Reis. Aquell pastís de forma circular, de brioix i massapà i amb fruita confitada, segueix sent el denominador comú als àpats familiars després d'obrir el regals. Sobre el tortell n'hem parlat amb el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Antoni Bellart: Quines novetats hi ha enguany? Quins son els més reclamats? S'encarirà el preu? Com d'importnat és seguir defensant la pastisseria local vers les grans superfícies? De tot això n'hem parlat a 'La Ciutat'.