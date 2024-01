Todo por la liga

Primero porque es la competición más alcance de la mano de la plantilla habida cuenta que la liga de campeones parece un desafío excesivo, tal y como está el club y los rivales a los que tiene que enfrentarse. Todo lo que sea ir pasando eliminatorias en Europa será un paso adelante pero no cabe hacerse muchas ilusiones de conquistar un título para el que hay durísimos competidores. Es más realista intentar centrarse en la lucha por La liga, y recortando puntos poco a poco con respecto a los dos equipos de cabeza con un claro objetivo: Asegurarse una presencia en la liga de campeones entre los cuatro primeros, e ir eliminando por tanto a los dos atléticos que están cerca y pueden darle problemas para asegurarse una de las cuatro primeras plazas. Además, si el Barcelona es capaz de adelantar al Girona o al Real Madrid también se aseguraría una plaza en la Supercopa de España del año que viene, que significarían ingresos asegurados importantes para paliar la mala economía de la entidad.

Por tanto, fundamental centrarse en el torneo de la regularidad en el que aún hay opciones de conseguir el título, aunque no sea nada fácil pues hay que remontar siete puntos a los blancos y ocho, aunque con un partido menos al Girona. Las próximas semanas, el Barcelona tiene un calendario más accesible en el que podría tratar de recortar diferencias y ponerse cerca de la cabeza de La liga, generando ilusión tanto en la plantilla como entre los aficionados para lo que queda de campaña. Falta por ver cómo afectará la eliminación copera anímicamente en el grupo, pues no en vano, Hay muchos jugadores jóvenes, como es el caso de Yamal, que abandonó el terreno de juego de San Mamés, entre lágrimas, a los que puede afectarles de una manera más significativa estos primeros reveses deportivos que sufren. Y no solo eso el esfuerzo físico realizado en Bilbao el miércoles con prórroga incluida, con muchos jugadores, terminando a acalambrados ante un Villarreal , que habrá tenido la fortuna de descansar toda la semana y centrar sus esfuerzos única y exclusivamente en el partido sabatino de mañana ante el Barcelona. Fundamental revertir la situación anímica mañana, hay todavía mucho y muy importante en juego.