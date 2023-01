Un título en Arabia Saudí

Es además, una competición que ha marcado el devenir de los acontecimientos del Barcelona en los últimos tiempos. Sin ir más lejos costó la destitución a Ernesto Valverde era una decisión que desató la caja de los truenos y que acabó llevándose por delante al propio presidente Bartomeu. Las últimas sensaciones con Xavi en el banquillo fueron la de despegar precisamente en este torneo, aunque no se consiguió el pase pues los Blaugrana ofrecieron una muy buena versión. Es uno de esos torneos en los que hay mucho más que perder a ganar puesto que caso de conseguir el título tiene un valor relativo, simplemente es el primer título del año y suma y ayuda a valorar el desenlace final de la temporada le pone un elemento positivo pero no es diferenciador a la hora de catalogar si el año ha sido exitoso o no en cambio, una derrota y mala sensaciones generarán mucho ruido en el entorno y en el ambiente. Por cuanto no deja de ser un título en juego y la imagen del equipo puede resultar dañada.

Lo dicho mucho más a perder que a ganar. El Barcelona necesita además conseguir títulos.

Lleva mucho tiempo huérfano de celebraciones y de éxitos aunque sean de este tipo menor como la supercopa de España. De ahí que adquiera una mayor importancia que de costumbre este trofeo para el Barcelona. Ganarlo significa reforzar el proyecto actual de Xavi en el banquillo y de una plantilla que tiene que seguir creciendo de cara al final de la temporada. Su liderazgo en liga, aparcadas ya la eliminación de la liga de campeones, las perspectivas en el horizonte de la copa del rey y una plantilla amplia hacen concebir esperanzas ilusiones de que este semestre deportivamente hablando, pueda ser cuando menos satisfactorio para el Barcelona y que le dé una alegría sus aficionados de la que tanto está necesitado.

Si a todo ello le añadimos que enfrente estará el Real Madrid, e incluso posiblemente en la gran final, adquiere un tinte de mayor relevancia por cuanto puede significar un golpe anímico para el directo rival de cara a la recta final de la temporada, y no solo eso, el comienzo de un cambio de guardia o de tendencia en el dominio del fútbol español de los últimos tiempos. Tras la derrota en el choque directo en el Bernabéu devolverle el golpe al Real Madrid a estas alturas de la temporada, significaría también un refuerzo anímico para los jugadores, que se sentirían fortalecidos y reforzados para afrontar el duelo directo con el Madrid en pos de conseguir el título más importante que es el de La liga.

Nunca nadie se rasgó las vestiduras por perder una supercopa, salvo una hecatombe o una goleada importante, pero si es un título en juego.

En su justa medida, pero es mejor ganarlo que perderlo.