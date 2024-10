Time use week: conciliació, eliminació del canvi horari i reducció de la jornada laboral

50 organitzacions d'arreu de Catalunya desenvolupen iniciatives transformadores per assolir una nova organització del temps. Aquest és l'objectiu de la celebració de la 'Time Use Week' on institucions, administració pública i associacions es reuneixen per compartir iniciatives al voltant de l'ús del temps. La coordinadora de Barcelona Time User Iniciative, Ariadna Güell, explica a 'La Brúixola' que "sembla que col·lectivament encara no hem arribat a un encaix d'organització del temps que ens funcioni". En aquest sentit, Güell assegura que "un dels elements clau que hem d'implementar" és la reducció de la jornada laboral, però recorda que cal treballar en matèria de teletreball i tecnologies que facilitin la conciliació.

La coordinadora de Barcelona Time User Iniciative explica que amb algunes coses sí que ens hem d'emmirallar a com es gestiona el temps a altres territoris d'Europa, tot i que assegura que "el problema de la conciliació és comú". Pel que fa al canvi horari, Güell defensa que "ara hem de fer pressió al nou Parlament Europeu perquè el 2026 puguem eliminar-lo".