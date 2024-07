La tertúlia de la Brúixola: el retorn de Marta Rovira i l'aplicació de l'amnistia

Demà a primera hora es comença a materialitzar el retorn dels polítics i activistes independentistes que van marxar del país per eludir la justícia espanyola i que ara podran trepitjar de nou Catalunya gràcies a la llei d’amnistia. Es tracta de bona part dels que estaven sent investigats per la seva vinculació amb Tsunami Democràtic, una causa que ha estat arxivada per un error formal del jutge Manuel García Castellón. Estem parlant de la secretària general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira, i del diputat republicà Ruben Wagensberg, entre d'altres.

Aquest ha estat un dels temes de la tertúlia, en què també hem abordat el primer pas que ha fet el Parlament per aprovar una reforma del reglament i permetre el vot telemàtic i ampliar els supòsits per delegar el vot. Uns canvis que podrien beneficiar a Carles Puigdemont i Lluís Puig, tots dos diputats de Junts per Catalunya.

Finalment, també hem analitzat la polseguera política aixecada pel repartiment dels menors migrants no acompanyats entre les comunitats autònomes i la reforma de la llei d'estrangeria impulsada pel govern espanyol. De moment, la Generalitat i els partits independentistes s'han mostrat contraris a la reforma i s'han queixat de la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi migratòria.