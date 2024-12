Tenir un fill o filla aquí a Catalunya és més car que tenir-lo a qualsevol altre territori de l’Estat

Així s’extreu de l’últim estudi que ha dut a terme Save The Children, on alerta que el cost econòmic és també un dels motius de la baixa natalitat.

Sí, i és que el factor econòmic és un dels més claus a l’hora de condicionar la decisió de tenir fills. És cert que culturalment ha canviat molt la visió de la maternitat, paternitat i criança... i ara les dones retarden l’edat de maternitat perquè prioritzen altres aspectes com la carrera professional.

Però no és l’únic condicionant... segons ha detallat Save The Children, moltes dones que no han estat mares, no ho han estat per problemes econòmics. Amb tot, des de l’organització detallen que l’augment dels costos en la criança es deu principalment a la inflació. Les despeses de l’alimentació, per exemple, han augmentat un 25% des del 2022.

Però, tal i com ha explicat a Onda Cero la responsable de polítiques d’infància de Save The Children a Catalunya Ona Lorda, "l’habitatge ha estat el factor més greu, que ha acumulat un augment del 145% des del 2018".

La franja d’edat on la criança és més cara és entre els 7 i els 12 anys, ja que les despeses d’alimentació augmenten. A més també hi ha un canvi de mobiliari d’infant a preadolescent i apareixen més interessos en l’oci i en l’àmbit digital. Per una altra banda, les llars monomarentals són les que tenen més risc de pobresa. Amb tot, des de l’entitat, Lorda reclama reforçar les polítiques públiques de suport a la criança.

També planteja ampliar i replantejar les prestacions enfocades a la infància. I, pel que fa a l’habitatge, demanen ampliar el parc públic d’habitatge i prioritzar les famílies amb infants.