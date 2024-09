El vicepresident del Col·legi d'Enginyers Aeronàutics de Catalunya, Lluís Sala, reconeix que per ampliar l'aeroport de la millor manera possible, "fins ara hem tingut debats senzills, però la solució és complex" i afirma que "tenim un problema de capacitat de pistes i de terminal". Preguntat per si es pot aconseguir l'ampliació sense allargar la pista de l'aeroport, Sala apunta que hi ha dues opcions: "crear capacitat i gestionar-la. Nosaltres creiem que s'han de fer les dues coses". El vicepresident del Col·legi d'Enginyers Aeronàutics de Catalunya assegura que "cal disposar d'un debat tècnic seriós" per després entregar-ne les conclusions a les institucions. Preguntat per l'afectació que pot tenir sobre la Ricarda, Sala està convençut que l'ampliació "pot ser una oportunitat per millorar la situació del delta". L'expert reconeix també que "ja anem tard" perquè un cop pactada l'ampliació, la proposta s'incorpora al DORA (el document de regulació aeroportuària) del 2026 i, segons el govern, no s'implementarà fins d'aquí a deu anys.