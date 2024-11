"Tenen molta necessitat d'explicar el que han viscut"

Un total de cinc persones del Col·legi de Treball Social de Catalunya s'han desplaçat a València per col·laborar amb els equips de serveis socials dels municipis afectats d'Aldaia, Sedaví, Benetússer i Alfafar. El seu objectiu és detectar les necessitats dels veïns de les poblacions a través d'un mapa que aporta serveis socials i van porta a porta a veure els veïns: "ells mateixos ens indiquen a quins habitatges hem d'anar perquè hi ha veïns vulnerables o gent gran", explica a 'La Brúixola' la coordinadora de l'Equip d'Emergències i vocal de la Junta del Col·legi de Treball Social de Catalunya, Judit Rodríguez. Reflexiona que la població necessitarà molts mesos per encaixar emocionalment la situació. "Ara tenen la tasca de neteja i estan ocupats, però més endavant la part emocional s'haurà de treballar molt", explica. L'equip viu una experiència plena d'agraïment i amb molta predisposició dels serveis socials de la zona per aprendre noves maneres d'ajudar a la població.