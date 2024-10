La temuda DANA arriba a Catalunya: Què hem d'esperar? Com ens podem preparar?

Des d'ahir dimarts, la DANA que ha arribat a la costa peninsular ha causat estralls a comunitats com Andalusia, Castella la Manxa i sobretot el País Valencià, on les víctimes mortals ja superen la seixantena. I Catalunya es prepara per rebre aquesta DANA en les properes hores. De fet, el Meteocat ja ha activat l'alerta màxima per temps violent, amb la possibilitat que fins i tot caigui pedra.

La previsió de l'AEMET

A 'La Ciutat' hem volgut comprovar quina és la situació arreu de Catalunya i la previsió per les properes hores amb el delegat de l'AEMET a Catalunya Ramón Pasqual, que ha confirmat que "s'estan produint xafecs i tempestes dispersos tant al Baix Ebre com a Lleida, el Bages, Osona, i esta entrant mes intensament sobre el mar, però sembla que entra poc a poc al Baix Llobregat. La previsió és que es mantinguin els xàfecs al litoral i prelitoral de la meitat sud pero també en altres llocs".

Tot i la mala previsió, Pasqual confirma que "no hem d'esperar una DANA similar a la que hi ha hagut a la comunitat valenciana, si bé tenim els avisos activats a nivell groc. La informació és que pugem al nivell taronja per la tempesta que s'aproxima però no estem, parlant d'avisos a nivell vermell com s'han emès a la comunitat valenciana".

Protocols i recomanacions

A banda de mostrar la seva confiança en que els protocols s'estan aplicant de manera correcta per part dels organismes oficials, Ramón Pasqual recorda que "s'han de seguir les recomanacions, és fonamental. Totes les recomanacions oficials que provenen de les institucions s'han de complir i en aquest cas és un temporal que no és de la màxima intensitat, però si que està produint una mala mar especialment a Barcelona i Tarragona, i això, combinat amb l'augment del cabal de rieres, pot ser una mala combinació. No hem d'estar alarmats pero sí atents, s'han de seguir les informacions dels serveis meteorologics i d'altres canals d'informació com comptes oficials a les xarxes socials. Son mesos complicats en els quals les precacucions s'han de prendre al màxim".

La previsió

Feta ja la radiografia del moment en el que ens trobem, Pasqual preveu que "encara demà podriem estar patins aquestes condicions i,tot i que es redueix la intensitat, també hi ha avisos grocs a Terres de l'Ebre i el temps serà força inestable. Hi hauria una millora clara per demà però encara amb certes precaucions".

A mode de reflexió, el delegat de l'AEMET a Catalunya es mostra convençut que "hem après dels casos anteriors i, per exemple, a nivell tecnològic i d'avisos s'ha millorat molt, i en quant a si hem d'aprendre encara més per descomptat que sí. El Mediterrani és una zona de risc en aquests fenòmens, per tant hem anat millorant pero hem de seguir aprenent amb aquests riscos".