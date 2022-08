El temps de pantalles i l'obesitat com a factors associats a l'augment del mal d’esquena crònic entre els adolescents

Fa temps que diversos estudis alerten de l'augment preocupant del mal d'esquena crònic entre els adolescents europeus, i un estudi detallat del grup d'investigació en dolor Algos-Càtedra de Dolor Infantil de la Universitat Rovira i Virgili ha identificat alguns dels factors implicats. Segons l’estudi, l’increment en la prevalença d’aquest dolor s'explica, en part, per l’augment del temps que passen davant les pantalles i per l'obesitat. La detecció d'aquestes causes contribuirà a prevenir el mal d'esquena crònica i lluitar contra la tendència a l'alça d'aquesta malaltia. L'estudi ha utilitzat les dades d'una gran enquesta transversal de l'Organització Mundial de la Salut sobre el comportament en la salut de nois i noies en edat escolar, realitzada entre el 2002 i el 2014 423.000 adolescents de 27 països europeus per controlar la salut i el benestar, una xifra que li dóna una alta fiabilitat. La investigació ha determinat que tant l'increment de les hores dels adolescents davant les pantalles de l'ordinador, de la tauleta o del mòbil, així com l'obesitat, estan associats a l'augment de la prevalença del mal d'esquena crònic, que durant el període de vigència de l'enquesta va passar d'afectar el 18,3% dels adolescents europeus el 21 ,6%. Carles Aguilar parla amb el Dr. Jordi Miró, Catedràtic de la Unitat de Dolor de la Universitat Rovira Virgili.