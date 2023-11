La Taula del Tercer Sector lamenta ser la pota "coixa" de l'estat del benestar

En una entrevista a la Brúixola, la presidenta de la Taula de Tercer Sector Social a Catalunya, Francina Alsina, ha explicat que la cartera de serveis socials no s'actualitza des de l'any 2007, que hi ha prestacions que ja no es donen i que altres que es donen no hi són. Per això, ha reclamat al departament de Drets Socials que "actualitzi i reformi aquesta cartera". En aquest sentit, ha denuncia el greuge respecte els àmbits de la salut o de l'educació: "Hem estat considerats de segona, tot i forma part dels tres pilars de l'estat del benestar, els serveis socials van més coixos". Alsina ha afirma que les llistes d'espera en l'àmbit de la salut es poden consultar fàcilment a través d'un web i que, en canvi, això no passa a l'àmbit dels serveis socials. Alsina ha apuntat que tot plegat es deu "a una falta d'inversió durant molt de temps".

El patiment de 18 mil famílies

Alsina ha presentat un informe segons el qual hi ha 18 mil persones en llista d'espera per accedir a un recurs o servei social: "Hi ha molt patiment, són 18 mil famílies que estan patint". Per aquest motiu, ha reclamat millor planificació i abordatge davant l'envelliment creixent de la població. També ha apostat per canviar el tipus de polítiques que es fan: "Cal mirar tot el ventall, molta gent vol envellir a casa de forma digna, i estar totalment ateses". També ha reiterat que, per reduir les llistes d'espera, necessitem tenir xifres oficials per saber l'abast d'aquesta problemàtica.