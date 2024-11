El 'tardeo' li està menjant terreny a sortir de nit?

El 'tardeo' ha arribat per quedar-se. Des de fa uns anys, el fet de sortir de festa de tarda s'ha consolidat i no para de guanyar adeptes. De fet, un estudi fet per la federació nacional d'empresaris d'oci nocturn i espectacles 'España de Noche' demostra que és una tendència a l'alça. Per això hem volgut parlar amb el seu president, Ramón Mas, perquè ens confirmi si realment és així i si el 'tardeo ' pot arribar a substituïr la clàssica festa de nit.

Origens llunyans

Mas ha confirmat que el 'tardeo' "és un procés que es va iniciar ja fa uns quants anys a Murcia i Albacete, quan la gent va començar a voler allargar els dinars. Aleshores, es van començar a omplir els locals de gent de 35 a 50 anys que no volia anar a dormir a les 6 del matí però que volia ballar i escoltar música. Fins i tot els locals van començar a posar música una mica més alta i més animada per posar-li ambient a aquests grups de persones".

Pel president d' 'España de Noche' hi ha un punt d'inflexió que ha fet que el 'tardeo' hagi anat guanyant popularitat: La pandèmia de la COVID. L'any 2020, que ens va tancar a tots a casa durant unes setmanes i que va fer que visquéssim amb restriccions unes altres, va canviar la nostra manera de veure i viure la festa: "Amb la pandèmia i les seves restriccions moltes persones van veure que a la nit les opcions no eren tantes, o no es podia sortir de manera tant còmoda. A més, la pandèmia va fer que les ganes de socialitzar augmentéssin notablement, per tant, per la tarda ja quedaves amb els amics per prendre alguna cosa, i si es podia fer festa, millor que millor".

No hi ha 'sorpasso'

Però una cosa és que el 'tardeo' estigui guanyant adeptes i una altra ben diferent és que substitueixi la nit: "No és un 'sorpasso' perquè al final les sortides de tarda son una ampliació de l'horari de feina. És evident que hi ha molta gent que ha descobert aquesta manera de sortir, i això fa que hi hagi molt més equilibri entre les dues opcions. És més sostenible de manera diferent però la nit no s'acabarà mai perquè, especialment la gent jove, hi ha moltes persones que segueixen volent sortir de nit", explica Mas.

Mas ha confirmat que el 'tardeo' l'han impolsat, precisament, "persones de 35 a 50 anys que van viure les discoteques de tarda sense alcohol i que ara volen recordar vells temps, però la opció preferida pels més joves segueix sent sortir de nit" i, per tant "els boomers han descobert una manera de sortir que no hi havia abans. A nivell empresarial és molt positiu, perquè la facturació dels locals es reparteix molt més". El que també ha augmentat és el preu de les begudes que es consumeixen: "Aquest augment de preus també coincideix amb la pandèmia, que va causar estralls en l'economia dels locals d'oci. Per tant, després d'aquella etapa de recessió, és comprensible que els propietaris d'aquests locals hagin de recuperar el que van deixar de facturar el 2020", defensa Mas.