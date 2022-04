LA BRÚIXOLA, AMB MARCOS DÍAZ I MARÍA GÓMEZ

Tània Verge: “Els feminicis són violència estructural”

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Vergè, explica en una entrevista a La Brúixola que “aquestes violències tan brutals no surten del no res”, per la qual cosa apel·la a tota la societat per erradicar la violència masclista.