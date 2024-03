Tània Verge (consellera d'Igualtat i Feminismes): "Els drets són per a totes i venen per quedar-se"

La consellera assegura que la mesura "ha tingut una rebuda molt bona". La distribució gratuïta de productes menstruals reutilitzables a les farmàcies consisteix a l'entrega d'una copa, unes calces o dues compreses de tela per dones entre els 10 i els 60 anys. Verge assegura que en els casos en què nenes o dones fora d'aquest marge d'edat necessitin aquests productes, ho podran demanar a través d'una sol·licitud senzilla.



"La voluntat és que aquesta acció tingui continuïtat en el temps", explica la consellera i afegeix que "No cal córrer a la farmàcia perquè aquesta mesura ha vingut per quedar-se. Hi ha estoc suficient", assegura la consellera.



Pel que fa a la pobresa menstrual, Tània Verge explica que "les dades indiquen que l'any passat el 23% de les dones catalanes utilitzava productes d'un sol ús i el 44% no feien servir el producte de la seva preferència per falta de recursos". La consellera posa èmfasi a què es tracta d'una mesura universal amb tres objectius: socioeconòmic, ecològic i de trencament de tabús.



Aquesta acció beneficiarà 2 milions i mig de persones, i comptarà amb un cost de 8,5 milions d'euros.