El soterrament de les vies de Montcada “no corren cap risc” malgrat la crisi

L'encariment de materials ha fet que cap empresa s'hagi presentant a la licitació de les obres per soterrar les vies de la R2 al seu pas per Montcada i Reixac. Per evitar que el concurs quedi desert i haver de començar de nou els tràmits administratius, Adif ha ampliat quatre setmanes el termini que va finalitzar aquest 28 de març.