Sortir de l'armari "doblement"

“Jo soc molt més” busca parlar de la salut mental en perspectiva de gènere. L’objectiu és captar l’atenció sobre una discriminació que fa que el 40% dels homes no parli amb ningú dels seus problemes de salut mental per por en molts cops a ser jutjats. En el cas de les dones joves, es produeixen el doble de casos de discriminació per part de la família que entre els homes joves.

La campanya també se centra en les realitats del colectiu LGTBI i la dificultat de sortir doblement de l’armari: primer el de la sexualitat i després el de la salut mental. Al col·lectiu, els índexs de suïcidi i de trastorns són molt superiors que els de la població general. Per això, la campanya busca l’empatia de la societat general cap a aquesta realitat.