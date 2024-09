La solució passa per l'arribada de fons d'inversions estrangers

L’esdeveniment immobiliari ‘The District’, que recepta el capital com a solució, arriba per tercer any a Catalunya amb propostes per incrementar el parc d’habitatge social. Per revertir la situació actual, Espanya necessita 18mil milions d’euros per construir pisos socials i acabar amb el dèficit actual d’habitatge.

Què obstaculitza l’arribada d’aquestes inversions i quina és la situació actual que afronta tant Catalunya com la resta del territori?

Doncs avui en dia, a Espanya hi ha més d’1 milió de famílies que destinen més d’un 30% de la renda al lloguer d’un habitatge. El principal problema es demogràfic. Es creen més llars de les que es construeixen. Un fet que tensa el mercat i dispara el preus del lloguer a l’alça.

Segons alguns assessors immobiliaris, la solució passa per incrementar anualment en 200.000 pisos el parc d’habitatge social, però el creixement real no arriba ni al 50% per la falta de diners i la pèrdua del teixit empresarial des de la crisi financera. Per això, la inversió estrangera és clau, però encara no oferim les garanties jurídiques afavorir la seva arribada. "Son projectes de baixa rentabilitat. Els assumeixen asseguradores i fons de pensions. Els sembla bé invertir ens parcs d'habitatge social perquè sempre tindran els pisos llogats. Però els hem d'assegurar a nivell jurídic i urbanístic", apunta Francisco Pérez, conseller delegat de Culmia.

I més enllà de les polítiques que s’han d’impulsar o la millora de la col·laboració público-privada, la caiguda del preu del diner es presenta com una oportunitat que no es pot desaprofitar. "Estic segur que també rebrem nous crèdits europeus amb interessos més baixos que ens permetin tornar a construir", destaca Miguel Acosta, conseller general de Counsel.

I així és com es presenta aquest esdeveniment, que aposta per l’arribada de fons d’inversions que permetin construir habitatge. Una idea força criticada pels sindicats que han protagonitzat enfrontaments amb els congressistes.

La tercera edició del ‘The District’ es celebrarà al recinte de Fira de Barcelona a l’Hospitalet de Llobregat del 25 al 27 de setembre. Congregarà més de 12mil professionals del sector immobiliari, 400 assessors internacionals i més de 300 firmes arribades d’arreu del món.