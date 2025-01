Un sistema d'intel·ligència artificial predirà el risc d'accidents a l'AP-7

El Servei Català de Trànsit treballa en un sistema d’intel·ligència artificial per predir el risc d’accidents a l’AP-7. Concretament, s’aplicarà en el tram de cent quilòmetres que va del Vendrell fins a Granollers. Així ho ha anunciat el director de Trànsit, Ramon Lamiel, en el balanç de sinistralitat de 2024. Un any que es va saldar amb 180 morts a la xarxa viària catalana, 136 dels quals a les vies interurbanes.

Tal com ha explicat Lamiel, un investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) està elaborant aquest model d’intel·ligència artificial, que ja mostra bons resultats en la predicció de la intensitat i la velocitat del trànsit: "Estem predient intensitats i velocitats amb un 95% d'encert. Ara el següent pas és predir el risc d'accident. No serem agosarats i no podrem dir a on es produirà l'accident, però sí si estem o no en una zona de risc". Per fer-ho, aquesta IA tindrà en compte altres factors, com les dates de l’any o l’orografia del terreny.

Sis nous 'carros radars'

D’altra banda, Lamiel ha anunciat que, al llarg d’aquest 2025, s’instal·laran sis nous ‘carros radars’ a tota la xarxa viària, de manera que n’hi haurà deu en total. Es col·locaran a 150 punts de màxima sinistralitat. Aquesta decisió arriba després que els 'carros radars' ja existents hagin donat bons resultats. "En aquests moments en tenim quatre funcionant, que han controlat més d'1,2 vehicles i, d'aquests, hem acabat multant uns 110.000. Per tant, estem parlant d'un 9,5% dels vehicles que excedien velocitat", ha detallat el director del servei.

Pel que fa a les dades de sinistralitat de l’any passat, les 180 morts a tota la xarxa viària representen una reducció del 21% respecte al 2023. I les 136 morts a les vies interurbanes el 2024 són un 11% menys que l’any anterior. Tot plegat, queda lluny de l’objectiu del 2030, que seria no superar les 87 víctimes mortals.