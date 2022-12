La portaveu del sindicat USTEC-STES, Iolanda Segura, assegura a ‘La Ciutat’ que aquesta serà la primera però no l’última protesta del 2023. I és que consideren que el Govern no prioritza les polítiques educatives. També es queixen de la pèrdua de poder adquisitiu dels docents des del 2012 i reclamen recuperar-lo per via pressupostària.