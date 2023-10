El Síndic, preocupat per les dificultats de les persones sense llar a l’hora d’empadronar-se

El Síndic de Greuges de Barcelona, a través d’una queixa presentada per vàries associacions, ha demanat a l’Ajuntament informació sobre en quin estat es troben els empadronaments de les persones que no tenen una llar fixa. L’empadronament és clau de cara a poder exercir els drets bàsics, i la queixa vé per l’excessiva dilatació a l’hora de tramitar aqustes sol·licituts. Per conèixer més aquesta problemàtica hem parlat amb la responsable dels serveis jurídics de la Fundació Arrels, Beatriz Fernández.