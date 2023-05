“S'ha perdut el tracte amb els pacients per culpa de fer-ho tot a través de pantalles”

Ser metge va més enllà de tractar malalties. També s’ha de tractar amb persones, i fer-ho correctament en situacions delicades és clau i no és gens fàcil. Per això la Universitat Pompeu Fabra ha creat una assignatura d’humanisme en la medicina per millorar la relació entre facultatius i pacients. Una situació que asseguren que s’està perdent a causa de les pantalles. Enarlem amb el Dr. Joaquim Gea, catedràtic de Fisiologia del Departament de Medicina i Ciències de la Vida (MELIS) de la UPF i Cap de Servei emèrit del Servei de Pneumologia de l’Hospital del Mar.