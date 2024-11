Hi ha setze càmpings catalans amb un alt risc d'inundació, segons el Govern

A Catalunya hi ha setze càmpings amb un alt risc d’inundació, segons el Govern. Això suposa un 4% dels prop de 400 càmpings que hi ha a casa nostra. La majoria dels que preocupen estan situats al Pirineu i l’Alt Pirineu, tot i que també n’hi ha algun al litoral. Així ho ha detallat la portaveu de l’executiu, Sílvia Paneque, que ha assegurat que hi actuaran “de manera quirúrgica”, analitzant cada cas individualment.

Ara bé, Paneque ha deixat clar que no els tremolarà el pols si constaten que algun dels càmpings no pot garantir la seguretat dels usuaris: "Tan cert és que actuarem amb el coneixement i la col·laboració del sector, com que actuarem amb determinació en aquells [càmpings] on no es pugui de cap manera garantir la seguretat de les persones davant fenòmens meteorològics com els que estem vivint aquests dies".

Resposta a la indignació del sector del càmping

Aquestes declaracions arriben l’endemà que el sector alcés la veu després que Salvador Illa es mostrés “preocupat” per alguns càmpings situats en zones inundables. Les paraules del president no van agradar a la Federació Catalana de Càmpings, que va demanar una reunió immediata. Dit i fet, aquest matí a primera hora els ha rebut el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i des del Govern asseguren que aviat hi haurà una trobada amb Illa.

Miquel Gotanegra, president de la Federació, ha celebrat la resposta de la Generalitat i ha remarcat que el sector vol col·laborar. "En aquests moments hi ha tecnologia d'última generació, amb intel·ligència artificial, que permet saber quant plourà a cada moment en cada lloc. Això genera les alarmes oportunes i, si hi ha una situació greu i cal desallotjar un càmping, es fa i no passa res", ha afirmat, en declaracions a Onda Cero.

D’altra banda, Gotanegra ha apuntat que hi ha "infraestructures tan importants com l’aeroport del Prat" que han patit inundacions quan hi ha hagut pluges torrencials, com va passar fa uns dies, i "ningú es planteja tancar-les", un argument que fa servir per oposar-se al tancament de qualsevol dels setze càmpings en risc d'inundació.