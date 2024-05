Amb motiu de l'estrena de la tercera temporada de 'The Bridgerton', el Jaume Mas ens porta tres sèries més que posen l'amor en el centre del seu argumentari: Modern Love, Love Life i Love. Tanquem la setmana amb música de la mà de la Marta Lozano amb The Tyets, J Balvin i el Primavera Sound com a protagonistes. Pel que fa a les notícies musicals, parlem de Lenny Kravitz, Carlos Vives i Jennifer Lopez.