Sèries amb polèmica: Euphoria i Pam & Tommy

Avui l'Oscar Gonzalez ens fa analitzar les polèmiques que porten dues sèries d'actualitat, una d'elles és "Euphoria" que just ara ha acabat la segona temporada i que ens explica les vivències d'un grup de joves sobre el sexe i les drogues. ¿Realista o exagerada? ¿Obra mestre o una sèrie més? Busca la polèmica de forma deliberada per tal que se'n parli a les xarxes socials? Ho debatim al programa.

Per altra banda, absolutament impressionant la caracterització dels actors per semblar-se a Pamela Anderson i el batería Tommy Lee en la producció que podem veure a star (Disney +) on recreen el que va suposar la famosa cinta de VHS amb escenes íntimes de la parella. Va ser l'inici dels materials compartits? Una mena d'internet previ a internet, ens parla sobre el dret a la intimitat sobre el dret de reproducció i còpia personal i de com es va castiga molt més la carrera d'ella que la d'ell.

Ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló