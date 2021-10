Sergi Saurí, professor d'Enginyeria: “Cal millorar la fiabilitat de Rodalies”

Sergi Saurí ens ha explicat a La Brúixola que les cues d'aquest dilluns als accessos de Barcelona es “reptiran” i els “nivells de trànsit seran elevats” ara que s'han aixecat les barreres d'alguns peatges i ha tornat la presencialitat de la feina.

Perquè els embussos no siguin una constant a les carreteres catalanes, demana a les administracions “millorar la fiabilitat de Rodalies”. “Podem parlar del model de governança, de si es trapassa el servei a la Generalitat o no, però la solució passa per fer més inversions”.

“Cal invertir en manteniment, per exemple en catenàries”, indica Sergi Saurí.