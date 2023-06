La sequera no és un invent d’ara

Tot i les pluges de les darreres setmanes, els embassaments catalans segueixen al 30% de la seva capacitat. Ens trobem, doncs en un episodi greu de sequera. No ha estat fins aquest any que hem començat a preocupar-nos més pel consum de l’aigua en vistes a possibles restriccions, però la Generalitat ja fa anys que hi treballa per evitar arribar a aquest extrem.

PLA ESPECIAL DE SEQUERA

Al setembre del 2021 la Generalitat va activar el Pla Especial de Sequera per minimitzar els efectes sobre sectors afectats, mantenint una vigilància permanent de les reserves d’aigua per establir els escenaris d’actuació en cada cas. De fet, l’Agència Catalana de l’aigua ha celebrat més de 20 trobades amb 700 alts càrrecs des d’aquell moment. Quatre mesos més tard, el gener del 2022 es va activar la prealerta per sequera. Tot i que no es van patir restriccions d’aigua, es va incrementar la capacitat de les plantes regeneradores i dessalinitzadores per aportar més aigua al sistema. Al juliol d’aquell any, la dessaladora del Prat funcionava a màxima potència, al 85% i van entrar en alerta les conques del Ter Llobregat. La Generalitat no ha deixat de treballar per garantir l’abastament d’aquest bé tant preuat que és l’aigua. Entre 2022 i 2023, s’han generat més de 200 hectòmetres cúbics d’aigua que s’han destinat directament a l’abastament, el que equivaldria als embassament de Sau i Sant Ponç plens. SEQUERA 2023 No és fins al març d’aquest any que entrem en un episodi greu de sequera. De fet, s’entra en fase d’excepcionalitat el sistema Ter-Llobregat i l’aqüífer del Fluvià Muga. També s’accelera el traspàs d’aigua de Sau a Susqueda per no perdre ni una gota d’aigua. Aquesta previsió del govern ha suposat que el volum d'aigua salvada permet abastir 1 milió de persones durant 3 mesos. Per garantir l’accés a l’aigua a tots els usos, el govern de la Generalitat ha posat sobre la taula diferents inversions que passen per la modernització del sistema de reg del sector agrari i per garantir més fonts de subministrament a la població via dessalinització i regeneració. En concret, estem parlant del Pla de gestió de les conques internes, presentat ara fa uns dies i que preveu una inversió de 2.400 milions d’euros durant els pròxims 4 anys per la millora de l’eficiència i l’augment de la producció d’aigua per resoldre el dèficit hídric i no dependre del règim pluviomètric. I també d’una nova línia d’ajuts de 50 milions d’euros més per reparar les fuites i millorar l'eficiència de les xarxes de subministrament municipals