La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) ha advertit que el fum fa que les terrasses siguin llocs insegurs tant per als treballadors de l'hostaleria com per als usuaris. Per profunditzar més en aquest tema hem parlat a La Ciutat amb el Doctor Jacobo Sellarés, pneumòleg expert en tabaquisme i membre de SEPAR.