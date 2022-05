LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

El sector ramader de llet no veu clar que sancionar solucioni els problemes de preu

A partir d’ara ja es poden multar les empreses que paguin la llet per sota del preu de cost. I és que fins ara, tot i que hi havia controls per detectar irregularitats, la llei no permetia sancionar aquests incompliments. Parlem amb Roser Serret, que és la cap de la sectorial del boví de llet de JARC. Per aquest motiu, durant els últims mesos s’han posat en marxa inspeccions per millorar la detecció d’aquestes irregularitats. Tot i això, des del sector algunes veus no veuen clar que serveixi de gaire aquest canvi. I és que molts ramaders veuen com els hi cauen els ingressos i es veuen obligats a sacrificar animals per sobreviure. Roser Serret, que és la cap de la sectorial del boví de llet de JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya)