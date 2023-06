El sector del vi, preocupat per la sequera: "Ningú havia vist una cosa com aquesta"

La sequera està provocant estralls en diversos àmbits i un dels més afectats és el sector vinícola. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que la producció de la vinya podria caure fins a un 60%. A les comarques del Penedès i l’Alt Camp, de fet, calculen que es podria arribar a perdre fins a un 80% del raïm.

Aquesta situació, segons la Federació, obre la possibilitat a que es morin els ceps, s’abandonin les plantacions i també posa en escac la viabilitat de les empreses. "Estem parlant d'un any molt excepcional, som conscients de la climatologia, però ningú havia vist una cosa com la que estem vivint aquest any", ha apuntat Raventós. El representant de la FCAC ha reclamat a l'administració "ajudes" per compensar les pèrdues, però també ha admès que caldrà "un esforç per mantenir l'estructura del sistema cooperatiu" perquè es podria veure "molt tocat".

Raventós també ha assegurat que no només es veurà afectat per la pèrdua de la collita el sector productor sinó també el de la distribució i el propi comprador: "No tindrem producte". També ha apuntat que, de cara a futur, el sector haurà d'adaptar els sistemes de conreu, però dubta que puguin sobreviure al nou context climàtic les varietats forànies.