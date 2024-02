El sector de l'aviram assegura que l'única manera de rebaixar l'ús d'aigua és reduir la producció

Entre els sectors afectats per les restriccions hi ha el de la producció càrnia. N'és un exemple el d’aviram. Des del sector asseguren que veuen complicat complir la reducció d’un 50% en els usos d’aigua.

A l'espera d'una reunió amb Acció Climàtica

Des del sector expliquen que a hores d’ara encara no han pres mesures per reduir el consum, a l’espera d’una reunió amb el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de cara la setmana que ve. Tot i això, en gran part de les granges o escorxadors asseguren que no poden optimitzar més l’ús d’aigua del que fan actualment. Joan Anton Rafecas, president de la Federació Avícola Catalana, ha explicat en declaracions a Onda Cero Catalunya, que la cria d'aviram necessita una certa quantitat d'aigua i no es pot reduir si es vol garantir el benestar animal. Rafecas afirma que a l'hora de posar restriccions s'haurien de tenir en compte més factors dels que s'han tingut fins ara.

Reducció de la producció

El president de la federació assegura que si es vol arribar a reduir el 50% de l'ús en aigua això hauria de passar per reduir la producció. Fet que afectaria directament l'abastiment als mercats en molt poc temps. Des del sector estan pendents de les directrius que preveuen que els doni el Departament de cara la setmana que ve per veure com poden abordar les mesures. Tot i això, consideren que la reunió arriba tard i amb poca informació