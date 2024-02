El sector agrícola eleva las protestas

Hoy, el sector agrícola ha vuelto a salir para protestar por la situación que atraviesan los trabajadores del campo. Una semana después de las movilizaciones en Barcelona, con miles de tractores inundando las calles de la ciudad condal, hoy los campesinos han vuelto a sacar sus tractores, en este caso con la finalidad de bloquear las principales inraestructuras de suministro de mercancías: Mercabarna, el puerto de Tarragona y la autopista AP-7.

Una jornada intensa y reivindicativa

La movilización ha empezado a primera hora de la mañana, con el desplazamiento desde diferentes puntos de Catalunya hasta Mercabarna, donde más de una veintena de vehículos han tratado de bloquear los accesos y donde han estado. También ha habido grupos que han cortado la principal autopista del territorio catalán, la AP-7, y el puerto de Tarragona. En 'La Ciutat' hemos estado a pie de manifestación, de la mano de Ricard Jimenez, con quien hemos hablado de la situación con Germán Domínguez, miembro del sindicato 'Unió de Pagesos': "Cuando hemos llegado nos han dejado bloquear solo una entrada de Mercabarna, y no era la condición que nos habían puesto. Una vez nos han retenido hemos podido hablar con la dirección de Mercabarna, con los que hemos llegado al acuerdo de dejar algunas puertas de entrada y salida para que los trabajadores puedan salir. En Mercabarna entienden nuestra problemática, al fin y al cabo llevamos mucho tiempo vendiendo ahí nuestro género. Hemos entendido que no podemos bloquear Mercabarna al 100%, no sería responsable, pero entienden nuestras protestas". Y es que tal y como dice Dominguez, "la situación es insostenible. Llevamos tiempo avisando a los politicos de que podiamos llegar a este punto si las cosas no cambian, y hemos llegado a este punto. Estamos sufriendo una sequia muy dura y la burocracia que impone la UE es muy dura y engorrosa, supone una gran traba. También llega producto de fuera que no pasa ni controles de sanidad y condiciona nuestro trabajo, y esto no puede ser".

Por ahora, ningún cambio

Ya son muchos días de protestas, de conversaciones con las autoridades, que por ahora no pasan de compromisos: "No ha cambiado nada, no ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno. No han dado ninguna solución, simplemente se han comprometido a trasladar nuestras reclamaciones a la Union Europea. El sector esta muy quemado y cuando hablamos con los compañeros, no tienen ganas de parar, tienen ganas de protestar hasta que se vean cambios de verdad" comenta Domínguez, que también avisa que las movilizaciones no acabarán con la de hoy: "El dia 21 vamos a Madrid, ante el Ministerio, para protestar. Esto no acaba aqui, seguiremos luchando por nuestros derechos mientras haga falta".

La empatía de la gente

Estos días ha habido muchas personas que, caminando por la calle o yendo con su vehículo, se han parado para aplaudir a los manifestantes y de ponerse de parte del sector agrícola. Un apoyo que los trabajadores agradecen infinitamente. Pero cómo se contempla la posibilidad que, si se condiciona tanto el día a día de la gente con cortes de carreteras, la gente se les gire en contra?: "Es un handicap con el que contamos, pero cuando la sociedad se queja de que cortemos las carreteras al fin y al cabo hace de altavoz, le da visibilidad. El hecho de que incomode a algunos significa que nuestra protesta condiciona".