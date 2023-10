Sara Yudego, directora d'One Finance: "Les hipoteques mixtes són el producte estrella"

El Banc Central Europeu ha decidit mantenir els tipus d'interès per primer cop en setze mesos. És un indicador que influeix directament en l'euríbor i, per tant, en l'encariment de les hipoteques variables. Avui, l'euríbor registra el seu valor més baix. La taxa diària cotitza per sota del 4,1% i la mitjana mensual és del 4,16%.

La directora d'One Finance, Sara Yudego, assegura que la decisió del BCE "és un respir després de deu augments consecutius". Alerta que s'ha d'analitzar molt bé l'oferta hipotecària que tenim al mercat i que s'han de tenir en compte les comissions i les assegurances. És per aquest motiu que Yudego recomana "tenir un gestor hipotecari que conegui totes les opcions".