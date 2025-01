Salvador Illa anuncia una inversió pública de 18.500 milions d’euros en cinc anys

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situat la innovació, l’economia verda, les infraestructures, la millora de la productivitat i la qualitat dels serveis públics com les principals prioritats en una època de ràpida transformació tecnològica que “té la intel·ligència artificial com a gran revolució”.

Salvador Illa ha fixat que l’objectiu de Catalunya és “liderar l’economia espanyola i ser una regió europea puntera en 10 o 5 anys”. I per tal d’aconseguir-ho, el cap de l’Executiu ha anunciat la major inversió dels darrers 14 anys davant la plana major del Govern, del món empresarial, polític, sindicats i patronal.

“Estem en condicions d’impulsar la mobilització de recursos públics de la Generalitat més ambiciosa des del 2010: 18.500 milions d’euros en sectors estratègics com infraestructures, modernització productiva, coneixement i innovació, bon govern i igualtat d’oportunitats”, ha anunciat en una conferència sota el títol ‘Catalunya lidera’.

El cap de l’Executiu ha indicat que aquesta inversió sortirà de crèdits de l’Institut Català de Finances i dels recursos propis de la Generalitat, malgrat que aquest any no tindrà Pressupostos.

El pla també assenyala la reforma del finançament com “una palanca de tracció essencial” i lamenta que “l’execució baixa” de les inversions previstes per part de l’Estat, així com “els dèficits” acumulats siguin “un fre per a l’economia catalana”.