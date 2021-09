Salut només es planteja la vacunació dels menors de 12 anys com a via per assolir la immunitat comunitària

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Laia Asso ha assegurat que les farmacèutiques que desenvolupen les vacunes contra la covid estan treballant amb aquest escenari de futur de que es pogués trobar indicat inocular els més petits. En tot cas, Asso no creu que sigui urgent fer-ho perquè “els menors de 12 anys no tenen un risc elevat davant el coronavirus i això continua sent així amb la variant Delta”.

Mantenir les mesures sanitàries

Tot i això, la responsable de programes intersectorials de Salut Pública en infància i adolescència entén que es mantingui el gruix de les restriccions en l’àmbit escolar perquè la variant Delta té una major transmissió. “A partir de l’anàlisi de l’impacte d’aquesta variant a les aules i tenir en compte el context epidemiològic de fora de les escoles, prendrem una decisió el més aviat possible”, en al·lusió a un possible relaxament d’aquestes mesures.