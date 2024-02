Salut implantarà un nou sistema per reduir l'espera per a les visites als CAP

El temps d'espera per a les visites als centres d'atenció primària de Catalunya s'ha reduït significativament en l'últim any, i també respecte a abans de la pandèmia. Tot i això, el Departament de Salut admet que no s'han assolit els objectius establerts. Per aquest motiu, al llarg d'aquest 2024 es posarà en marxa un nou sistema: la programació per motius.

L'any passat, dues de cada tres persones que van demanar cita al CAP la van tenir en cinc dies o menys. Això suposa el 64% del total de visites demanades, mentre que el 2022 van ser el 52%. Per tant, s'ha avançat, però no s'ha arribat al 70% que s'havia marcat Salut en el pla de millora de l'accessibilitat a l'atenció sanitària. Aquest divendres, el Departament ha fet balanç del primer any de funcionament d'aquest pla i ha presentat la novetat de la programació per motius. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha detallat que es tracta d'un "nou plantejament del qual s'ha fet una prova pilot durant el 2023 i ha donat bons resultats". "Durant el 2024 l'implementarem a tot el sistema", ha anunciat.

Concretament, és una eina que faran servir els administratius dels CAP, que rebran una formació específica. Funciona amb un algoritme que, a partir de l’explicació del pacient, determina quin professional l’ha d’atendre i en quin termini. A més, fins i tot "tradueix" la descripció de símptomes que fa el pacient a un llenguatge més tècnic. Balcells ha detallat que l'objectiu és "prioritzar els motius de consulta que necessiten ser visitats en 24 hores i els que poden esperar uns dies". El conseller també ha posat exemples: "Si una persona té febre, serà visitada en les pròximes 12 o 24 hores; si una altra té mal d'esquena des de fa tres mesos, és possible que sigui visitada en tres o cinc dies, i no passa res".

De moment, la programació per motius s’aplicarà en les sol·licituds presencials i telefòniques. Però l’objectiu és que, més endavant, s’apliqui també en les peticions que es facin a través de La Meva Salut.

Es redueix l'espera als hospitals

Pel que fa a l’atenció hospitalària, Salut assegura que també hi ha hagut una gran reducció de les llistes d’espera. Destaca el cas de les intervencions quirúrgiques: les operacions fora de termini es van reduir més d’un 60% el 2023 respecte al 2022. Quant a les proves diagnòstiques i les visites a l’especialista fetes massa tard, la reducció va ser d’un 30% i un 12%, respectivament.