Salut engega una nova acció per prevenir els suïcidis davant l'augment de casos

Els pensaments suïcides van augmentar l’any passat un16% entre la població adulta de Catalunya, en comparació amb el 2022. El col·lectiu més afectat són els homes de més de cinquanta anys. En aquest context, el Departament de Salut ha fet una nova acció de conscienciació en el marc de la campanya “No el deixis caure en el pou del suïcidi”.

Aquesta campanya es va posar en marxa al desembre, però avui ha fet un pas més, fent-se visible als carrers i places d’arreu de Catalunya. Salut ha col·locat uns vinils de grans dimensions i de color negre, que simbolitzen un pou, a uns noranta punts repartits per tot el territori. En ells, s’hi pot llegir el missatge: “Si coneixes algú a punt de caure en el pou del suïcidi, escolta’l i demana ajuda al 061”. Aquest telèfon és el de la prevenció del suïcidi.

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha matisat que "aquesta campanya va adreçada a l'entorn, no a la persona que té l'ideari suïcida, que no respon a cap estímul lògic".

Més de 21.000 trucades en un any

Per tant, l’objectiu és que siguin les persones més properes dels afectats qui truquin al 061 per activar l’ajuda. En aquest sentit, Balcells ha remarcat que, des que es va crear aquest telèfon –el juny del 2022– i fins al desembre de l’any passat, hi ha hagut més de 21.000 trucades. El doctor Diego Palau, coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi, ha explicat que "en la majoria dels casos, l'atenció telefònica aconsegueix reduir la situacióde crisi i de desbordament emocional, i facilita el contacte i la continuïtat assistencial amb altres recursos de la xarxa, bàsicament de salut mental".

Palau també ha dit que, en un 17% dels casos, arran de la trucada s’envia un equip d’emergència especialitzat, format per psiquiatres i psicòlegs, al domicili de la persona afectada. Amb tot, segons Balcells, ha quedat demostrat que el telèfon de prevenció realment evita aquestes caigudes en el pou del suïcidi.