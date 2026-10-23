Salut demana calma pel virus Shamonda: “El risc per a la població és pràcticament nul”

El Departament de Salut ha enviat un missatge de tranquil·litat davant la detecció del virus Shamonda en tres explotacions de boví de llet de les comarques gironines. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha assegurat que el risc per a la població és “pràcticament nul” perquè es tracta d’un virus que afecta principalment el bestiar i del qual no hi ha evidències que provoqui malalties en humans.
Fernández ha explicat que el Shamonda circula des de fa temps en diversos països europeus i que provoca una afecció lleu en les vaques, amb símptomes com febre, diarrea i una disminució temporal de la producció de llet. La transmissió es produeix a través de la picada d’un insecte i no entre animals per via aèria.
Pel que fa al cas detectat a França, on una persona immunodeprimida va morir després de donar positiu en aquest virus, el responsable de Salut Pública ha insistit que “no es pot afirmar que la mort fos causada pel Shamonda” i ha remarcat que es tracta d’un cas excepcional que continua sota investigació.
El secretari de Salut Pública també ha garantit que no existeix cap risc associat al consum de llet, carn o derivats procedents d’animals infectats. En paral·lel, les autoritats mantenen la vigilància epidemiològica i la coordinació amb els serveis veterinaris per controlar l’evolució del virus a les explotacions ramaderes.
Tot i la detecció dels casos, Salut descarta mesures extraordinàries com quarantenes o sacrificis de bestiar i insisteix que l’actual situació és de seguiment i monitoratge, però no d’alerta sanitària.