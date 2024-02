Sally Hayden, sobre la política migratòria europea: "Si apliques polítiques d'extrema dreta, no et converteix en extrema dreta?"

La periodista Sally Hayden, autora de "Cuando lo intenté por cuarta vez, nos ahogamos" va rebre un missatge d'auxili a Facebook l'estiu del 2018. Procedia d'una persona atrapada en un centre de detenció a Líbia, que és el punt final de les rutes de la migració de l'Àfrica abans de fer el salt a Europa a través del Mediterrani. Va ser el primer d'un centenar de persones que es van posar en contacte amb ella a través de les xarxes socials i són les protagonistes d'aquest llibre: "Hi ha una llista d'abusos però també m'han explicat com han sobreviscut i han seguit amb la seva vida".

L'infern de Líbia

La majoria d'aquestes persones van passar per Líbia, que és el punt final de les principals rutes migratòries de l'Àfrica abans d'intentar fer el salt a Europa a través del Mediterrani. Líbia, amb el finançament de la UE a partir del 2017, va reforçar la seva vigilància costera i tots els migrants que capturaven en el seu intent de creuar el mar eren portats a una vintena de centres de detenció on quedavenatrapats en condicions infrahumanes i sota tortures. Altres aconseguien arribar a Europa però molts també quedaven en mans de les màfies dedicades al tràfic de persones.

Hayden ha assegurat que això encara passa a dia d'avui i no descarta que aquestes "polítiques abusives" es puguin estendre a altres llocs de la costa mediterrània. És per això, segons ens ha explicat, que molts migrants busquen saltar a Europa a través de les Canàries o Tuníssia.

Les polítiques de migració europees

Una de les principals denúncies d'aquest llibre és que aquestes pràctiques es fan sota l'empara dels països de la Unió Europea. "Els polítics europeus em diuen que aturar la migració és el que volen els seus ciutadans ", explica Hayden. Aquesta periodista irlandesa ha censurat que tot això es faci sense tenir en compte "les conseqüències reals" d'aquestes polítiques sobre aquests migrants. En aquest sentit, també ha instat els ciutadans europeus a "informar-se" del que està passant i ser conscients que, d'alguna manera, els europeus estem implicats "en crims contra la humanitat per les polítiques migratòries". Hayden ha denunciat que la UE s'està gastant "una quantitat aburda de diners" per garantir la seguretat de les fronteres i que molts d'aquests diners només serveixen per "donar suport a dictadors i milícies".

Preguntada per les eleccions europees d'aquest any i la possibilitat que creixi el pes de l'extrema dreta, Hayden ha fet aquesta reflexió: "Els polítics diuen que fan aquestes polítqiues per impedir que no arribi l'extrema dreta però si apliques polítiques d'extrema dreta no et converteix això en extrema dreta?". La reportera no ha volgut pronunciar-se sobre els resultats però sí que ha demanat que "guanyi qui guanyi, cal entendre conseqüències reals de les polítiques que es fa el nostre nom".