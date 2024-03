Rotos por el medio

Serán además encuentros importantísimos para el devenir de las dos competiciones en las que sigue vivo el equipo catalán. En Europa en el trascendental enfrentamiento ante el Nápoles no podrá contar con ninguno de los dos cerebros del medio campo, y tan solo quedará Gündogan como gran referente titular en la línea de medios. Tampoco ante la Atlético de Madrid estará ninguno de los dos y presumiblemente frente al Real Madrid tampoco Pedri lo cual agrava la ya de por sí delicada situación del equipo en la recta final de la temporada.

Si normalmente este año el equipo no ha estado a la altura de las circunstancias en muchos de los encuentros y sobre todo le ha faltado fluidez y juego en el medio campo, se complican más las cosas sin estos dos termómetros y jugadores que deben marcar el estilo en la mayoría de los partidos. Es cierto que Pedri no ha podido tener continuidad en el juego desde hace mucho tiempo y es una de las cosas que ha podido penalizar al Barcelona a lo largo del año. En cuanto a De Jong, su peso importancia en el juego es considerable a pesar de que siempre le hemos exigido que diera un paso adelante para ser el auténtico líder del equipo, pues cualidades y virtudes no le faltan.

Pero no sirve lamentarse y mirar hacia atrás pensando en las bajas, no queda otra que afrontar lo duro que queda, con lo que hay. Es verdad que habrá que mirar porque ha habido tantas lesiones musculares y tantos problemas físicos este año y estudiarlo claramente para tratar de ponerle remedio en el futuro. La realidad es que el Barcelona habrá de convivir y aprender a vivir sin estos dos importantes futbolistas. Creo que la primera gran decisión que tomará Xavi Hernandez será la de volver al 4-3-3. Teniendo en cuenta los pocos centrocampistas que quedan y la cantidad de delanteros con los que va a contar en cuanto que recupere a Ferran Torres, lo más lógico sería colocar un esquema con tres puntas en el que además futbolistas como Ferrán Torres o Joao Félix pueden ayudar y mucho en el medio campo. A partir de ahí, el único intocable es Gündogan. Para acompañarle quizás, por merecimientos, Fermin sea otro de los apoyos importantes y por qué no Andreas Christensen , a pesar de ser un jugador de corte defensivo, precisamente ahora va a necesitar mucho más esa consistencia el equipo al perder a dos organizadores. Puede perder fluidez en el juego, pero ganará en solidez. Ese creo que será el centro del campo futuro del Barcelona. Si las lesiones lo permiten, y las alternativas, evidentemente, las de Sergi Roberto y Oriol Romeu.

Por cierto, es una muy buena oportunidad para que el centrocampista de Uldecona, Romeu, Demuestre la trayectoria profesional que tuvo y por qué el Barcelona se fijó en él para sustituir a Busquets. El equipo le necesita más que nunca y es de los que tiene que dar un paso adelante. También el capitán Sergi Roberto debería volver a mostrar ese nivel que ofreció en algunos partidos de esta temporada, y que extrañamente no ha podido hacer en los últimos encuentros, pues su presencia en el campo ha sido casi testimonial, no sabemos por qué. Difícil panorama se le presenta el Barcelona de cara a las próximas semanas y más cuando los dos futbolistas lesionados son absolutamente insustituibles. en San Mamés se perdieron:, posiblemente, la última opción de engancharse a lucha por el título y la guía del equipo. dos puntos y el faro.