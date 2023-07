Roger Montañola descarta un pacte amb el PP que inclogui a VOX

"No tenim res a parlar amb VOX perquè és un partit que neix per atiar l'odi a Catalunya". Així ho ha expressat el candidat del PDECat-Espai Ciu per les eleccions del 23 de juliol, Roger Montañola, que també ha assenyalat la necessitat de negociar el sistema de finançament de Catalunya i la defensa de la Llei de mecenatge, que assegura que beneficia a molts sectors. Sensació optimista de cara a les eleccions Montañola s'ha mostrat agraït pel suport que assegura que està rebent aquests dies per part de persones que se senten identificades amb els valors que defensen com a partit. Respecte Esquerra Republicana i Junts, els ha qualificat de "processistes" i veu l'oportunitat d'aconseguir vots dels seus electors perque "la fidelitat cap a aquests partits va a la baixa perquè les promeses que van fer no s'han complert". Per tant, s'ha desmarcat dels partits independentistes i ha afirmat que estan a disposició de tots els catalans, i amb voluntat de negociar amb tots els partits.