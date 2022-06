LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Un robot que distribueix mercaderies comença a circular per Esplugues de Llobregat

Un equip de la Universitat Politècnica de Catalunya, del ‘hub’ de mobilitat elèctrica CARNET i els seus socis industrials, entre els quals hi ha SEAT i Volkswagen, han dissenyat i fabricat un prototip de robot autònom en el marc del projecte batejat com ‘LogiSmile’, que ha estat creat per automatitzar la logística d’última milla.