La revolta del grup Wagner està "tancada en fals"

Aquest cap de setmana, el grup paramilitar va arribar a 200 quilòmetres de la capital russa, però va frenar la seva ofensiva. CarmenClaudín assegura que aquesta revolta "està tancada en fals. El règim ha guanyat una mica de temps, però no ha resolt la qüestió". La investigadora sènior del CIDOB explica a 'La Brúixola' que els Wagner no pretenien derrocar el govern de Putin, sinó acabar amb el Ministeri de Defensa rus. Claudín assegura que es tracta d'un "conflicte purament intern" i que la teoria que apunta que occident està darrere de la revolta no és real.



Aquesta situació debilita Putin, diu Claudín, i ajuda a l'avançament de la contraofensiva ucraïnesa. "No serà una ofensiva espectacular com va ser la primera, sinó que serà puntual", afegeix. La investigadora reflexiona que "fora del paraigua de l'OTAN, Ucraïna estarà constantment sota el perill d'una agressió russa".