Retards i mostres malbaratades: les conseqüències de la vaga de tècnics sanitaris

Els tècnics sanitaris van començar una vaga indefinida el passat 8 de gener. Avui, per tant, ja és el dissetè dia d’aturada, i els centres de salut ho estan notant. Des d’Onda Cero Catalunya ens hem acostat al CAP Drassanes, de Barcelona, per veure com ho estan vivint els usuaris.

Només entrar en aquest centre d’atenció primària, desenes de cartells mostren el malestar d’alguns treballadors. Una gran pancarta al taulell d’informació demana reconeixement per al personal sanitari, més enllà dels metges. Els usuaris acudeixen al CAP amb normalitat, però alguns, els que necessiten fer-se analítiques, veuen que la cosa no funciona com sempre. És el cas de la Yolanda, que no s'ha pogut fer l'analítica que a priori tenia programada, o del Serafín, pare d'un fill afectat per la situació. "Ell té un problema greu i s'ha de fer uns controls que són molt necessaris, però ara el fan esperar", lamenta aquest home.

En el mateix CAP, hi ha treballadors que també donen fe de la situació, com ara la Carmen, que és treballadora social, i explica "no s'està fent l'anàlisi de totes les mostres i això té repercussió en la població". La Maria, auxiliar administrativa del centre, recorda que "si els tècnics de laboratori estan en vaga, es fan les analítiques urgents i imprescindibles". "De la mateixa manera que, en una vaga de bus o de metro, et trobes que has d'esperar una hora, doncs en aquest cas et trobes que les anàlisis no es poden tramitar", afegeix.

D'altra banda, la Maria recorda que les auxiliars administratives també estan en vaga des del 8 de gener i lamenta que sovint no se les tingui en compte. La seva protesta, com la dels tècnics sanitaris, és contra el tercer conveni de l’Institut Català de la Salut. Precisament, aquest dimecres, Salut i els sindicats que sí que estan representats a la taula de negociació han signat les taules retributives d’aquest conveni.

Continuen les mobilitzacions

Com que el malestar continua, les mobilitzacions també. I, mentrestant, els sindicats encara esperen que el conseller de Salut, Manel Balcells, els faci una proposta de millores per poder desconvocar la vaga, tal com es va comprometre a fer dilluns. És per això que, aquest matí, desenes de treballadors s'han manifestat davant del Parlament de Catalunya, amb crits com "On és la proposta del conseller?" o "On són els meus diners?". Aquesta última pregunta feia referència al que ells consideren una pujada molt minsa del seu sou, sobretot en comparació amb els metges.

Pel que fa a l’esperada proposta de Balcells, de moment, no saben si la rebran demà o divendres. Però el fet que el Departament hagi augmentat els serveis mínims no els ha agradat. "Ahir, per exemple, al laboratori de microbiologia de la Vall d'Hebron hi havia sis efectius al torn de matí, i avui n'hi ha hagut dinou. Això cabreja els professionals i, si segueixen en aquesta línia, aconseguiran que continuï la vaga", ha dit el secretari d’organització del Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris, José Joaquín Durán, en declaracions a Onda Cero. Ell mateix també ha lamentat que alguns metges estiguin fent passar per urgències mostres que no són urgents. Això, assegura, està col·lapsant el servei. També reconeix que algunes mostres no urgents estan caducant i, per tant, acaben a les escombraries. Tot plegat, diu, demostra que la seva feina és imprescindible.

Reunió de Balcells i Infermeres de Catalunya

En paral·lel, també continua la vaga d’infermeres, en aquest cas, des del 12 de desembre. El sindicat minoritari que la convoca, Infermeres de Catalunya, es reunirà demà dijous amb Balcells. Serà la segona reunió entre el conseller i aquest sindicat, després que el titular de Salut s’hagués negat a rebre-les en nombroses ocasions. Caldrà veure si aquesta nova trobada dona més resultats que la primera i la vaga indefinida s’atura, després d’un mes i mig. En aquest sentit, les infermeres esperen que aquesta vegada tingui un to "més negociador" i no tan institucional com l'últim cop.