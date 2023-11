La resistència antimicrobiana, una amenaça real

En la setmana de la lluita contra la resistència als antimicrobians, promoguda per l'OMS, algunes institucions i laboratoris alerten que, si no s'actúa i s'avança en la investigació, la resistència als antimicrobians pot convertir-se en un dels 10 principals problemes de salut pública i, en els propers 50 anys, pot ser el principal. Aprofitant aquesta setmana, l'Hospital Universitari Mutua Terrassa ha organitzat unes jornades, des d'ahir i fins avui, perquè laboratoris, metges i investigadors, uneixin esforços per investigar sobre aquesta resistència als antimicrobians. De les jornades i sobretot d'aquesta amenaça n'hem parlat amb la cap de la Unitat d'Infeccions de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, la doctora Esther Calbo.