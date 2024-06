El repte demogràfic ja és una realitat

Segons l’observatori social de les persones grans, les persones majors de 65 anys s'enfronten a llistes d’espera superiors als 281 dies per poder sol·licitar una prestació de dependència. I, en el cas d’aconseguir-la, un 27% mai l’acaba rebent. Per això, el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, exigeix "modificar el sistema de finançament autonòmic".

L'argument és aclaparador. Catalunya rep 1/4 de la totalitat de la gestió financera que necessita el sistema d'atenció i dependencia provinent de l'Estat, denuncia el propi Pacheco. A més, reclamen incrementar els impostos a les grans fortunes i empreses internacionals. "Pel fet de ser de fora, paguen un 2% de l'impost de societats. Les pimes paguen un 18%", recorda el defensor dels treballadors.

Corba demogràfica

CCOO avisen del maltractament institucional que pateixen els contribuents. Segons l'informe, el copagament que assumeixen les famílies i els propis pensionistes augmenten any rere any. Això es deu a que les administracions, tant la Generalitat com l'Estat, inverteixen menys diners públics.

Avui en dia, per exemple, un 66% de les residències a Catalunya son privades. I la cosa pot anar a pitjor, si tenim en compte que les projeccions de cara el 2040 indiquen que un 26% de la població catalana superarà els 65 anys. "Hem d'actuar ja. Els impactes d'aquest fenomen poden tenir conseqüències irreversibles", assegura Pacheco.

Des del sindicat manifesten la necessitar d'obrir un debat dins del consell del diàleg social per decidir què volem gastar per fer front a aquesta i d'aquestes problemàtiques que afecten la gent gran. Després d'aconseguir que es revaloritzin les pensions, cal centrar els esforços en erradicar "la solitud no volguda, la pobresa i intervenir en els problemes de salut mental".

Risc de pobresa

Actualment, un 16% de la població major de 65 anys es troba en risc de pobresa a Catalunya. "No hem de parlar de pobresa energètica. Hem de parlar directament de pobresa", lamenta Juan Sepúlveda, secretari general de la federació estatal de pensionistes.

Un percentatge que també entén de gèneres. I és que les dones, al realitzar tasques domèstiques no remunerades i tenir una esperança de vida superior, es veuen avocades a la solitud no volguda i amb menys diners que els homes. "En el nostre cas, viure més anys no es una bona notícia". La propia Neus Vilanova, responsable dels pensionistes de CCOO, indica que arreu de l'Estat, un 38% de les dones majors de 80 anys estan soles. "La societat les fa invisibles", afegeix.

El secretari general del sindicat ha recordat que és responsabilitat de tots els treballadors garantir que la gent gran tinguin una vida digna. "Son els qui han muntat el món en què vivim", apunta pacheco.