El regreso de ayer Stegen

Y también que las primeras actuaciones de Iñaki Peña en la portería del Barcelona, me sorprendieron positivamente al tener destacadas intervenciones que en algunos casos evitaron goles bastante cantados para los rivales. Esas fueron las primeras intervenciones del joven Portero alicantino que venía de haber estado en el Galatasaray turco y que tenía la enorme responsabilidad de sustituir a una de las piezas más importantes de la plantilla del Barcelona.

El portero alemán ha sido decisivo en las dos últimas temporadas con actuaciones brillantísimas que consiguieron, sin ir más lejos, que el año pasado el Barcelona apenas recibiera goles y basara su éxito en la fortaleza defensiva y la casi inexpugnable Porteria de Ter Stegen.

Después de haber sido operado hace dos veranos el cancerbero alemán había ofrecido su mejor versión desde que está en el Barcelona y se había consolidado como uno de los mejores porteros de Europa y del mundo.

Las lesiones nunca vienen bien y en esta oportunidad en pleno ecuador de la temporada y con tanto por decidir, evidentemente, fue un momento inoportuno que ha penalizado mucho al equipo, ya no es solo la categoría futbolística de ter Stegen, sino el liderazgo que ha demostrado en muchos momentos y que parecen necesitar el joven grupo Azulgrana.

Me gustaría destacar la labor callada de Iñaki Peña. Es evidente que no llega al nivel de la categoría profesional del portero titular del Barcelona. Por eso uno es titular y otro suplente. En algunos partidos ha cumplido, pero en otros, en especial, en los momentos críticos en los que el equipo se vino abajo, como la Supercopa de España ante el Real Madrid o los enfrentamientos ante el Girona y el Villarreal, evidenció no estar al nivel de los grandes porteros de los grandes equipos, Encajando goles con mucha asiduidad y con mucha facilidad sin ayudar a que el equipo sufriera menos.

La duda estriba en saber si el portero suplente de un equipo grande como el del Barcelona puede tener un nivel superior e, incluso si ese portero aguantaría su suplencia en el Barça. En el Real Madrid hemos visto que en ausencia del lesionado Courtois ha tenido como alternativas a Kepa, un portero con mucho prestigio, pero que no ha rendido al nivel esperado o a Lunin, un joven proyecto de Portero, también bastante irregular y que el Madrid ha acusado al sustituir al gigante belga.

No, no es fácil reemplazar un portero titular y menos en la fase más importante de la temporada y teniendo en cuenta que los porteros de estos equipos son extraordinariamente buenos. Pero eso no debe servir para criticar el trabajo profesional que ha realizado Iñaki Peña para tratar de minimizar los daños de su ausencia. Lógicamente a partir de ahora y todavía con mucho por disputar, el Barcelona deberá notar y mucho el regreso de uno de sus capitanes y pilar fundamental de la actual plantilla.