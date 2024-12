La reducció de jornada, imminent

Les principals entitats i òrgans que representen els empresaris catalans fan balanç d’un any marcat per la moderació de la inflació i la caiguda dels tipus d'interès. Més enllà dels fenòmens macroeconòmics, entre els quals destaquen el creixement del PIB tant nacional com català, la reducció de la jornada s’ha convertit en el principal focus de discussió entre sindicats i patronals.

Ja ho saben, el govern ha decidit tirar pel dret sense els empresaris i avui mateix, des de PIMEC, han assegurat que l’anunci d’un acord entre Moncloa i els representants dels treballadors és imminent.

Aquest dijous al matí han coincidit les tradicionals trobades entre els periodistes amb els dirigents de PIMEC, Foment del Treball i la Cambra de Barcelona. Tres actes que s'han servit de forma consecutiva i que enguany han han fixat la reducció de la jornada laboral com un dels eixos vertebradors i que major interés ha despertat entre els presents.

El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha estat l’encarregat d’anunciar l’acord imminent i unilateral entre sindicats i govern central per reduir la jornada laboral setmanal a 37'5h de forma generalitzada. Una maniobra que arriba després que les negociacions dins el marc del diàleg social, entre sindicats i patronals, no arribessin a bon port. Potseriorment, CCOO i UGT van donar per acabat el temps de negociacions pressionant així al PSOE i Sumar a moure fitxa. Aquest pacte pobre fer-se públic abans que finalitzés la setmana.

Així, de cara el 2025, s'iniciaria el tràmit parlamentari al Congrés, des d’on la ministra de Treball, Yolanda Díaz, buscarà el suport dels socis d’investidura. Cañete lamenta que "no s’ha tingut en compte la veu dels petits i mitjans empresaris". Un fet que pot suposar, diu, "la inviabilitat de molts negocis".

A més, PIMEC encara no forma part del diàleg social... sí hi és Foment del Treball, que a nivell nacional penja de la CECOT. Pel que fa aquesta qüestió, el seu president, Josep Sánchez Llibre, rebutja un acord, que per ara desconeix, i que suposaria "canviar les regles del joc dins el marc de la democràcia espanyola". Seguidament, el president de la patronal ha assegurat que voldran influir entre les formacions polítiques perquè retirin el seu suport a aquesta mesura. I amb Junts poden trobar un aliat.

Tant les patronals com des de la Cambra de Barcelona, rebutgen el caràcter generalista d’una norma que ja forma part de molts convenis col·lectius. Més enllà d’aquesta reforma laboral, les tres entitats han remarcat la importància d’assolir uns pressupostos a Catalunya de cara l’any vinent, ara que el PSC, Esquerra i els Comuns es troben en plenes negociacions.