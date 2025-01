Recuperem el 'blanc-manger'

El 'blanc-manger' es un postra de la Catalunya francesa que es pot fer amb 6 ingredients i que és fa com la crema catalana però sense ou.

Què necessitarem?

Aigua d’ampolla

250gr ametlla

100gr de sucre

La pell d’una llimona

25gr midó

Una branca de canella

Pas a pas

Per començar aquesta recepta hem de posar a remullar les ametlles i després triturar-les amb aigua. Després les passem per un colador per treure la polpa i ens quedem amb la llet vegetal. Posem aquesta llet a bullir amb el sucre, la canella i la pell de llimona. Guardem un got i amb infusionem la resta. Un cop infusionada, hi posem el midó amb el got de llet que hem guardat i barregem fins que quedi espès.

Ho posem a cassoles de ferro i ho deixem refredar.