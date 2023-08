Rècord de temperatures nocturnes a Catalunya

Catalunya bat rècords de temperatures nocturnes, on Barcelona no ha baixat dels 29,4 graus aquesta nit i ha arribat fins als 32,7. Aquesta és la xifra més alta de Catalunya només per sota de Portbou, que ha arribat a 33,6 graus. Si la temperatura mínima registrada a Barcelona no baixa, serà el valor mínim més elevat de la història des que hi ha registres, segons l’Observatori Fabra.

Des del Meteocat s’alerta que hi ha hagut temperatures mínimes extremadament elevades a molts municipis del litoral i prelitoral, amb molts registres per sobre dels 24 graus. En plena onada de calor, les temperatures estan arribant als més de 40 graus en zones de Catalunya i és per això que se segueix amb l’alerta per calor molt alta o extrema.

Recordem que ara mateix hi ha 9 espais naturals tancats a tota Catalunya i aproximadament 490 municipis tenen risc molt alt d’incendi, 70 dels quals tenen un risc extrem.

Salut alerta dels riscos per deshidratació

Després d’una nit amb temperatures mínimes de rècord a Barcelona, també en altres indrets de Catalunya s’avisa dels riscos de la deshidratació i es recomana estar alerta amb els més vulnerables.

"Les vulnerabilitats poden venir per l'edat, tant menors de 4 anys i majors de 75 anys són dos grups molt vulnerables", afirma Maribel Pasarín, directora de Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

S’aconsella beure aigua sovint i prestar especial atenció a l'alimentació: ha de ser lleugera i fresca, com per exemple amanides i fruites, i evitar menjars pesats o molt calòrics.