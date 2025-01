"La recaiguda en els casos de transtors alimentaris és molt comú"

Les xarxes socials juguen un paper cada vegada més present entre els joves. També pel que fa com entenen el seu cos. Les xarxes i la pressió estètica moltes vegades van de la mà, i és per això que s'ha d'anar amb molta cura. Segons en David Cueto, psicòleg al despatx Doctor Guilera, a Psicosedna a Esplugues i a Cepteco a León, cada vegada els arriben més casos a consulta.

Més recaigudes

Segons Cueto, en els casos de trastorns de l'alimentació hi juguen factors a l'entorn, però també existeix una predisposició genètica. A més, entre les persones que han patit un trastorn, és molt habitual que hi hagi recaigudes posteriorment. És per això que és important estar atent per detectar possibles casos. Parlem de com fer-ho a 'La Brúixola'.